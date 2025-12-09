ТЧУАМЕНИ: «Мы можем выиграть у Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» и противостоянием с Эрлингом Холандом.

«Играть против Холанда? Сегодня обсудим игровую стратегию с тренером.

У нас много травм в линии защиты, но, как я уже говорил, у нас есть много игроков, способных показать высокий уровень игры, и нам всем нужно защищаться вместе и проявлять отдачу.

Мы играем против сильной команды. Холанд – невероятный игрок, но если мы сыграем на полную силу, мы можем выиграть этот матч».