Украино-итальянская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Европы
Николай Балакин получил назначение на матч ФКСБ – «Фейеноорд»
На матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между румынским ФКСБ и нидерландским «Фейенордом», который состоится 11 декабря в Бухаресте, будет работать судейская бригада из Украины.
Главным арбитром встречи станет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра выполнит Виталий Романов, а за работу системы VAR будут отвечать итальянец Даниэле Чиффи и украинец Виктор Копиевский.
Для Балакіна это будет второй матч в текущем сезоне Лиги Европы. Ранее он работал на матче «Штурм» – «Ноттингем Форест» (0:0).
