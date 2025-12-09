Украино-итальянская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Европы

На матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между румынским ФКСБ и нидерландским «Фейенордом», который состоится 11 декабря в Бухаресте, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи станет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра выполнит Виталий Романов, а за работу системы VAR будут отвечать итальянец Даниэле Чиффи и украинец Виктор Копиевский.

Для Балакіна это будет второй матч в текущем сезоне Лиги Европы. Ранее он работал на матче «Штурм» – «Ноттингем Форест» (0:0).