Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 13-м туре УПЛ?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 13-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 13-го тура продлятся с 21 до 24 ноября.

Судьей матча между Колосом и Динамо назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Игру между Оболонью и Шахтером и ЛНЗ будет обслуживать Александр Шандор из Львова.

УПЛ. 13-й тур. Назначения судей