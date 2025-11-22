Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 13:36 | Обновлено 22 ноября 2025, 13:42
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 13-м туре УПЛ?
За 4 дня пройдут 8 матчей очередного тура
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 13-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 13-го тура продлятся с 21 до 24 ноября.
Судьей матча между Колосом и Динамо назначен Андрей Коваленко из Полтавы.
Игру между Оболонью и Шахтером и ЛНЗ будет обслуживать Александр Шандор из Львова.
УПЛ. 13-й тур. Назначения судей
