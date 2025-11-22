Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 13-м туре УПЛ?
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 13:36 | Обновлено 22 ноября 2025, 13:42
За 4 дня пройдут 8 матчей очередного тура

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 13-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 13-го тура продлятся с 21 до 24 ноября.

Судьей матча между Колосом и Динамо назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Игру между Оболонью и Шахтером и ЛНЗ будет обслуживать Александр Шандор из Львова.

УПЛ. 13-й тур. Назначения судей

Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Ингулец – Металлист – 3:0. Дубль Малыша. Видео голов и обзор матча
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Колос – Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
