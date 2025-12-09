Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Известный экс-арбитр: «Удар Гуцуляка в шею можно рассматривать как удаления
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 19:59 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:04
456
2

Василь Рунич должен был быть удален

ФК Рух

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал эпизод на 36-й минуте матча 15-го тура УПЛ «Рух» – «Полесье» (1:0), когда Василь Рунич ударил ногой в шею Алексея Гуцуляка, за что получил предупреждение:

«Удар Гуцуляка в шею можно рассматривать как удаление. Игрок «Руха» технически неправильно выполнил эпизод. Просто повезло, что Гуцуляк не получил серьезной травмы.

На мой взгляд, это нарушение больше к красной карточке, чем к желтой. Предельный момент. Можно принять и то, и другое решение. Не получил серьезного повреждения – желтая карточка. А если бы он сломал ему гортань? И что бы тогда делали?

Если мы определяем эпизод как такой, в котором не было причинено тяжелой травмы, то должна быть желтая. А если определяем, что это нарушение могло стать причиной тяжелой травмы, и мы встаем на защиту футболиста, то это красная карточка».

Ранее Олег Орехов проанализировал удаление Александра Андриевского в матче с «Рухом».

Василий Рунич Алексей Гуцуляк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Орехов Полесье Житомир Рух Львов судейство
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
SHN
Хватит уже ныть. Фламиндичи везде и с этим надо смириться.
Ответить
0
Gargantua
я считаю, там по удалению Андриевского претензии Полесья необоснованы. А вот почему игроки Руха не получили красные в двух эпизодах, это большой вопрос к судейству.
Ответить
0
