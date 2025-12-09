Известный экс-арбитр: «Удар Гуцуляка в шею можно рассматривать как удаления

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал эпизод на 36-й минуте матча 15-го тура УПЛ «Рух» – «Полесье» (1:0), когда Василь Рунич ударил ногой в шею Алексея Гуцуляка, за что получил предупреждение:

«Удар Гуцуляка в шею можно рассматривать как удаление. Игрок «Руха» технически неправильно выполнил эпизод. Просто повезло, что Гуцуляк не получил серьезной травмы.

На мой взгляд, это нарушение больше к красной карточке, чем к желтой. Предельный момент. Можно принять и то, и другое решение. Не получил серьезного повреждения – желтая карточка. А если бы он сломал ему гортань? И что бы тогда делали?

Если мы определяем эпизод как такой, в котором не было причинено тяжелой травмы, то должна быть желтая. А если определяем, что это нарушение могло стать причиной тяжелой травмы, и мы встаем на защиту футболиста, то это красная карточка».