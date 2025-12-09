Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Андриевского? Нельзя сказать, чья это вина»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 19:39 | Обновлено 09 декабря 2025, 19:40
Олег Орехов считает, что бригада арбитров допустила ошибку

ФК Рух

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов проанализировал момент с удалением Александра Андриевского в матче 15-го тура УПЛ «Рух» – «Полесье» (1:0).

«Я не хочу сравнивать этот эпизод с моментами других игр. В этом случае, считаю, агрессии со стороны игрока «Полесья» не было, как и амплитуды удара. Он хотел дотянуться до мяча, но, как любят говорить, футбол – это контактная игра. Игрок «Руха» быстрее успел сыграть в мяч, и по инерции человек совершил нарушение. На мой взгляд, это не заслуживает красной карточки. Это предупреждение.

Я так понимаю, что VAR вмешался в эпизод. Поэтому нельзя окончательно сказать, чья это вина: арбитра или арбитра VAR. Хотя окончательное решение остается за арбитром. Думаю, здесь ошибка всей бригады».

Главным арбитром на матче «Рух» – «Полесье» работал Денис Резников, а за систему VAR отвечал Андрей Коваленко.

Олег Орехов Александр Андриевский Полесье Житомир Рух Львов удаление (красная карточка) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Полесье Денис Резников
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
didora
Це цілий місяць будуть цей епізод обслинювати. Для чого це робити? Порушення було? Було. Це однозначно. Якщо не наказувати гравці, то такі порушення будуть продовжуватися. А це призведе до цілої низки травм групи гравців
особливо ключових!!!
