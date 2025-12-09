Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Андриевского? Нельзя сказать, чья это вина»

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов проанализировал момент с удалением Александра Андриевского в матче 15-го тура УПЛ «Рух» – «Полесье» (1:0).

«Я не хочу сравнивать этот эпизод с моментами других игр. В этом случае, считаю, агрессии со стороны игрока «Полесья» не было, как и амплитуды удара. Он хотел дотянуться до мяча, но, как любят говорить, футбол – это контактная игра. Игрок «Руха» быстрее успел сыграть в мяч, и по инерции человек совершил нарушение. На мой взгляд, это не заслуживает красной карточки. Это предупреждение.

Я так понимаю, что VAR вмешался в эпизод. Поэтому нельзя окончательно сказать, чья это вина: арбитра или арбитра VAR. Хотя окончательное решение остается за арбитром. Думаю, здесь ошибка всей бригады».