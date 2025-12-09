Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 19:45
Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги чемпионов 9 декабря в 22:00

09 декабря 2025, 19:45
Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря мюнхенская Бавария проведет матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонского Спортинга.

Коллективы сыграют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За пять туров подопечные Венсана Компани набрали 12 очко и располагаются на третье позиции. У португальского клуба в активе 10 пунктов и восьмая строчка.

После очного противостояния Баварии еще предстоит сыграть с основном этапе еврокубка с Юнионом Сент-Жилуаз и ПСВ, а Спортинг поборется против ПСЖ и Атлетиком.

Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бавария Спортинг Лиссабон Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
