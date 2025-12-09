9 декабря мюнхенская Бавария проведет матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонского Спортинга.

Коллективы сыграют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За пять туров подопечные Венсана Компани набрали 12 очко и располагаются на третье позиции. У португальского клуба в активе 10 пунктов и восьмая строчка.

После очного противостояния Баварии еще предстоит сыграть с основном этапе еврокубка с Юнионом Сент-Жилуаз и ПСВ, а Спортинг поборется против ПСЖ и Атлетиком.

Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,22 для Баварии и 12,20 для Спортинга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.