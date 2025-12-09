Бавария – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги чемпионов 9 декабря в 22:00
9 декабря мюнхенская Бавария проведет матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонского Спортинга.
Коллективы сыграют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
За пять туров подопечные Венсана Компани набрали 12 очко и располагаются на третье позиции. У португальского клуба в активе 10 пунктов и восьмая строчка.
После очного противостояния Баварии еще предстоит сыграть с основном этапе еврокубка с Юнионом Сент-Жилуаз и ПСВ, а Спортинг поборется против ПСЖ и Атлетиком.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
