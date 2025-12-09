Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ФРАНК: «Из-за этого мы не сможем расслабиться»
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 20:29 |
138
0

Томас ФРАНК: «Из-за этого мы не сможем расслабиться»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от матча против «Славии»

09 декабря 2025, 20:29 |
138
0
Томас ФРАНК: «Из-за этого мы не сможем расслабиться»
УЕФА. Томас Франк

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии»:

«Они усложняют игру. Они играют в силовом стиле, персонально, поэтому нельзя расслабляться. Это может усложнить нам задачу. Мы будем очень уважать соперника, но главное – это мы. Мы продолжим играть в атакующей и прямолинейной манере. Пока что у нас 100-процентный результат на домашнем поле. Три очка будут важным шагом к выходу в плей-офф.

Дестини Удоджи получил травму подколенного сухожилия в матче против «Ньюкасла» и, к сожалению, не сможет играть до января. Бреннан Джонсон может сыграть в этом матче, но это еще неточно. Мне понравилась игра против «Брентфорда» в субботу, но будет небольшая ротация состава. Я считаю, что это правильное решение, чтобы все игроки были полны энергии и свежести».

Матч «Тоттенхэм» – «Славия» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Кто заменит Салаха? Слот назвал стартовый состав Ливерпуля против Интера
ТЧУАМЕНИ: «Мы можем выиграть у Манчестер Сити»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль
Тоттенхэм Славия Прага Лига чемпионов Томас Франк пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Футбол | 09 декабря 2025, 14:25 7
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба

Известный украинский специалист договорился о сотрудничестве с «Нефтчи»

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09 декабря 2025, 13:37 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера

В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Футбол | 08.12.2025, 21:39
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Футбол | 09.12.2025, 19:29
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем