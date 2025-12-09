Томас ФРАНК: «Из-за этого мы не сможем расслабиться»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии»:

«Они усложняют игру. Они играют в силовом стиле, персонально, поэтому нельзя расслабляться. Это может усложнить нам задачу. Мы будем очень уважать соперника, но главное – это мы. Мы продолжим играть в атакующей и прямолинейной манере. Пока что у нас 100-процентный результат на домашнем поле. Три очка будут важным шагом к выходу в плей-офф.

Дестини Удоджи получил травму подколенного сухожилия в матче против «Ньюкасла» и, к сожалению, не сможет играть до января. Бреннан Джонсон может сыграть в этом матче, но это еще неточно. Мне понравилась игра против «Брентфорда» в субботу, но будет небольшая ротация состава. Я считаю, что это правильное решение, чтобы все игроки были полны энергии и свежести».

Матч «Тоттенхэм» – «Славия» состоится 9 декабря в 22:00 по киевскому времени.