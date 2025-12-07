Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес продолжат матч УПЛ

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

На стадионе в Житомире постоянно исчезает свет. Главный арбитр игры уже дважды забирал команды с поля из-за проблем с освещением, что не позволяет нормально проводить поединок.

По сообщению пресс-службы харьковчан, мат в Житомире возобновится в 16:43 по киевскому времени. Вроде бы все проблемы со светом удалось уладить, но команды продолжат игру без системы VAR.

ОБНОВЛЕНО. Матч снова возобновился на 18 минуте, но через 2 минуты свет исчез.Арбитр матча Виталий Романов дал финальный свисток, чем известил, что матча сегодня не будет.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Вереск находится на 10 строчке с 18 баллами.