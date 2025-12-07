Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес продолжат матч УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 16:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:56
Команды сыграли всего 18 минут

ФК Металлист 1925.

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

На стадионе в Житомире постоянно исчезает свет. Главный арбитр игры уже дважды забирал команды с поля из-за проблем с освещением, что не позволяет нормально проводить поединок.

По сообщению пресс-службы харьковчан, мат в Житомире возобновится в 16:43 по киевскому времени. Вроде бы все проблемы со светом удалось уладить, но команды продолжат игру без системы VAR.

ОБНОВЛЕНО. Матч снова возобновился на 18 минуте, но через 2 минуты свет исчез.Арбитр матча Виталий Романов дал финальный свисток, чем известил, что матча сегодня не будет.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Вереск находится на 10 строчке с 18 баллами.

По теме:
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Федик vs Ротань. Рух и Полесье объявили стартовые составы на матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"мат у Житомирі має поновитися о 16:43" 
Підозрюю, мат у Житомирі взагалі не припинявся. На відміну від матчу )
Ответить
+1
Gargantua
я так понимаю, 1925 получит баранку. не обеспечили электричество
Ответить
0
Vit18
Пане Олеже Вахоцький, чи не час вже переходити в новинах на українську мову?
Ответить
-1
