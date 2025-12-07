Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВАРАКУТА: «Готовимся ответственно, а остальное увидим уже на поле»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 08:40 |
1

ВАРАКУТА: «Готовимся ответственно, а остальное увидим уже на поле»

Голкипер «Металлиста 1925» ответил на вопросы клубной пресс-службы

ВАРАКУТА: «Готовимся ответственно, а остальное увидим уже на поле»
ФК Металлист 1925. Даниил Варакута

Голкипер «Металлиста 1925» Даниил Варакута рассказал о матче с «Вересом»: подготовке и настройке на него:

– Даниил, расскажи о тренировочном процессе, как прошла неделя в подготовке к матчу с «Вересом»?

Готовимся в обычном режиме, как и ко всем другим матчам, разбираем сильные и слабые стороны соперника. Можно сказать, что проводим недельный цикл, как обычно.

– Согласишься ли ты с тем, что те два матча, которые остаются в этом году, будут ключевыми, ведь они будут определять место, которое «Металлист 1925» займет по итогам года?

Конечно, понимаем, но не только эти два матча. Каждый матч в УПЛ важен, потому что потом складывается общая картина нашего положения. Конечно, матч с «Вересом» – это также важный поединок для нас.

– «Верес» как охарактеризуешь?

Команда, которая играет в футбол, у них есть свой стиль игры, есть агрессивность в определенных моментах, поэтому готовимся к сложной игре.

– Как ты считаешь, на что команде особенно нужно обратить внимание для того, чтобы в матче с «Вересом» достичь положительного результата?

– Пусть это будет секретом. Готовимся ответственно, а остальное увидим уже на поле.

– Ничья с «Эпицентром» – это, пожалуй, не тот результат, которого ждала команда. Хочется ли в матче с ровенчанами отдать должок болельщикам за прошлый поединок?

– Конечно, мы должны были выиграть у «Эпицентра». Мы в каждом матче стремимся к победам. Поэтому мы идем только к победе и будем все делать для того, чтобы забить голы, не пропустить и выиграть предстоящие матчи.

Ранее стало известно, каким бюджетом располагает владелец «Металлиста 1925».

Даниил Варакута Металлист 1925 Верес
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
