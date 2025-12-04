Один из лидеров УПЛ попрощается с двумя футболистами уже зимой
Артур Авагимян и Александр Каплиенко покинут ЛНЗ
Как стало известно Sport.ua, полузащитник Артур Авагимян и левый защитник Александр Каплиенко покинут черкасский клуб уже зимой.
Артур Авагимян выступает за ЛНЗ с лета прошлого года и имеет контракт с клубом до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на счету Авагимяна только 92 общие минуты в кубковых матчах, а в УПЛ этого сезона Артур не получил ни одной минуты игрового времени.
После смены агента, сообщалось, что Артур может продолжить карьеру во Франции.
Не лучше ситуация и у Каплиенко, 0 матчей в УПЛ и в общей сложности 7 минут игрового времени в этом сезоне за ЛНЗ.
Контракт Александра также действует до 30 июня 2026 года.
Игорь ЛИСЕНКО
