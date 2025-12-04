Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров УПЛ попрощается с двумя футболистами уже зимой
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 23:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 23:05
953
0

Один из лидеров УПЛ попрощается с двумя футболистами уже зимой

Артур Авагимян и Александр Каплиенко покинут ЛНЗ

04 декабря 2025, 23:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 23:05
953
0
Один из лидеров УПЛ попрощается с двумя футболистами уже зимой
ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Артур Авагимян и левый защитник Александр Каплиенко покинут черкасский клуб уже зимой.

Артур Авагимян выступает за ЛНЗ с лета прошлого года и имеет контракт с клубом до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на счету Авагимяна только 92 общие минуты в кубковых матчах, а в УПЛ этого сезона Артур не получил ни одной минуты игрового времени.

После смены агента, сообщалось, что Артур может продолжить карьеру во Франции.

Не лучше ситуация и у Каплиенко, 0 матчей в УПЛ и в общей сложности 7 минут игрового времени в этом сезоне за ЛНЗ.

Контракт Александра также действует до 30 июня 2026 года.

Игорь ЛИСЕНКО

По теме:
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб
Претендент на выход в УПЛ планирует масштабную кадровую чистку
Артур Авагимян Александр Каплиенко трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Футбол | 04 декабря 2025, 20:17 4
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта

Артем Довбик, Роберт Левандовски или Александер Серлот могут перебраться в Турцию

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 09:00 8
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Футбол | 04.12.2025, 22:02
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
Как быть Энрике? Забарный узнал неожиданные новости о Сафонове
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 04.12.2025, 02:27
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 7
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 2
Футбол
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем