Клуб Украинской Премьер-лиги имеет задолженности перед футболистами

Клуб Украинской Премьер-лиги – ФК «Кудровка» – продолжает испытывать определенные финансовые проблемы в нынешнем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, в клубе еще с лета существует задолженность перед футболистами. Часть денег ранее была выплачена игрокам, но на данный момент долг по зарплате составляет около двух месяцев.

«Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов. В последнем туре подопечные Василия Баранова потерпели выездное поражение в противостоянии с черкасским ЛНЗ (0:1).

В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, «Кудровка» сыграет на домашней арене против киевского «Динамо». В этом году команда проведт еще один поединок – 12 декабря против «Александрии», после чего в чемпионате наступит двухмесячная пауза.