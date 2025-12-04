Клуб Украинской Премьер-лиги имеет задолженности перед футболистами
ФК «Кудровка» продолжает испытывать определенные финансовые проблемы
Клуб Украинской Премьер-лиги – ФК «Кудровка» – продолжает испытывать определенные финансовые проблемы в нынешнем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По информации источника, в клубе еще с лета существует задолженность перед футболистами. Часть денег ранее была выплачена игрокам, но на данный момент долг по зарплате составляет около двух месяцев.
«Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов. В последнем туре подопечные Василия Баранова потерпели выездное поражение в противостоянии с черкасским ЛНЗ (0:1).
В ближайшем матче, который состоится 6 декабря, «Кудровка» сыграет на домашней арене против киевского «Динамо». В этом году команда проведт еще один поединок – 12 декабря против «Александрии», после чего в чемпионате наступит двухмесячная пауза.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб знал, что будет интервью
Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом