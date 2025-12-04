ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер покинул зарубежный клуб

Казахстанский клуб «Женис» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Андреем Демченко.

Соглашение с 49-летним украинским тренером завершилось, и было решено его не продлевать.

«Футбольный клуб «Женис» сообщает о завершении действия контракта нашего главного тренера Андрея Демченко. Мы от всего сердца благодарим Андрея Анатольевича за его отличную работу, проделанную за столь короткий срок, и желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в заявлении клуба.

Демченко возглавил «Женис» летом 2025 года и провел во главе команды 17 матчей, в которых она одержала восемь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения, финишировав на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана и дойдя до полуфинала национального Кубка.