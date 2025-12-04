90 минут Ярмолюка. Известна оценка Егора за матч против Арсенала

В среду, 3 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура АПЛ между лондонскими «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Егор отыграл поединок полностью и получил оценку 6.1 вместе с желтой карточкой.

Лучшим игроком встречи был признан Бен Уайт – его действия, в том числе ассист, оценили в 8.5 балла.

Оценки за матч Арсенал – Брентфорд: