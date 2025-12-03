Гол + пас. Только 4 команды Ла Лиги забили больше в сезоне, чем Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 20 результативных действий в Ла Лиге сезона 2025/26.

Произошло это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Атлетик» со счетом 3:0.

Дублем и ассистом в этой игре отметился именно Килиан Мбаппе.

Интересным фактом является то, что в чемпионате есть только 4 команды, которые забили больше, чем количество голевых действий, созданных французом.

Голы в Ла Лиге сезона 2025/26

42 – Барселона

29 – Вильярреал

28 – Атлетико

22 – Бетис

20 – Килиан Мбаппе (Реал)