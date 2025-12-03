Гол + пас. Только 4 команды Ла Лиги забили больше в сезоне, чем Мбаппе
Нападающий Реала демонстрирует безумную результативность в сезоне 2025/26
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 20 результативных действий в Ла Лиге сезона 2025/26.
Произошло это в выездном матче 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» победили «Атлетик» со счетом 3:0.
Дублем и ассистом в этой игре отметился именно Килиан Мбаппе.
Интересным фактом является то, что в чемпионате есть только 4 команды, которые забили больше, чем количество голевых действий, созданных французом.
Голы в Ла Лиге сезона 2025/26
- 42 – Барселона
- 29 – Вильярреал
- 28 – Атлетико
- 22 – Бетис
- 20 – Килиан Мбаппе (Реал)
20 - @KMbappe 🇫🇷 ha participado en más goles que los marcados por 15 equipos de @LaLiga esta temporada (20 tantos, 16 goles y cuatro asistencias). Abismo.#RealMadrid 🤍💜 pic.twitter.com/jBOqMxroq5— OptaJose (@OptaJose) December 3, 2025
