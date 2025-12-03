Президент Кудровки: «Я могу только поблагодарить и тренера, и команду»

Президент ФК «Кудровка» Роман Солодаренко поддержал команду и тренерский штаб на фоне серии неудач и похвалил за игру в матче против ЛНЗ (0:1).

– Ожидалась очень интересная игра. ЛНЗ, неожиданно для многих, сейчас является одним из лидеров чемпионата. Однако сегодня «Кудровка» по игре точно не заслуживала поражения. Какие у вас впечатления после матча?

– На самом деле, наблюдая этот матч, я получал только удовольствие. Игра была равной – как говорят, «до гола». ЛНЗ забил после нашей ошибки, а «Кудр0вке» не повезло: были хорошие подходы, в первом тайме за хозяев сыграла стойка. К сожалению, не повезло. Несмотря на счет 1:0, матч понравился. Он был напряженным, на высоких скоростях, что нравится болельщикам. Поэтому игрой «Кудр0вки» я точно доволен.

– В раздевалке Василий Баранов сказал ребятам, что по этой игре они молодцы. Да, одна ошибка – и поражение, но за матч команде не стыдно. А вы потом отвели его в сторону и о чем-то разговаривали. Что президент сказал тренеру?

– За эту игру я могу только поблагодарить и тренера, и команду. Он правильно сказал: матч был качественным и достойным. Мы заслуживали большего, чем ноль очков. Но, к сожалению, имеем то, что имеем, и готовимся к следующей игре. Я верю в команду и знаю, что результат придет. Тот, кто работает и делает выводы, всегда получает свое.