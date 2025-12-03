Бразильский хавбек Алиссон Сантана провел с болельщиками Шахтера во Львове.

Полузащитник провел автограф-сессию на «Арене Львов» перед матчем против «Кривбасса».

Горняки спасли игру против криворожского клуба на последних минутах матча (2:2).

Горняки лидируют в УПЛ после 14 туров, имея в активе 31 очко.

ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове