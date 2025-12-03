Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 03:59
ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове

Автограф-сессию прошла на Арене Львов перед игрой горняков с Кривбассом

ФК Шахтер

Бразильский хавбек Алиссон Сантана провел с болельщиками Шахтера во Львове.

Полузащитник провел автограф-сессию на «Арене Львов» перед матчем против «Кривбасса».

Горняки спасли игру против криворожского клуба на последних минутах матча (2:2).

Горняки лидируют в УПЛ после 14 туров, имея в активе 31 очко.

ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове

Николай Степанов
