Украина. Премьер лига03 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 04:11
75
0
ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове
Автограф-сессию прошла на Арене Львов перед игрой горняков с Кривбассом
Бразильский хавбек Алиссон Сантана провел с болельщиками Шахтера во Львове.
Полузащитник провел автограф-сессию на «Арене Львов» перед матчем против «Кривбасса».
Горняки спасли игру против криворожского клуба на последних минутах матча (2:2).
Горняки лидируют в УПЛ после 14 туров, имея в активе 31 очко.
