Ассоциация футболистов Италии определила звезд сезона 2024/25

Ассоциация футболистов Италии вручила награды по итогам сезона 2024/25 в Серии А.

Лучшим игроком прошедшего сезона признан полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. Неаполитанцы также получили награду как лучший клуб, а их главный тренер Антонио Конте – как лучший наставник сезона.

В символическую сборную сезона вошли: Миле Свилар («Рома»), Дензел Думфрис («Интер»), Амир Ррахмани («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Федерико Димарко («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Тиджани Реиндерс («Милан», перешёл в «Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина») и Матео Ретеги («Аталанта», перешёл в «Аль-Кадисию»).