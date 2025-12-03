Ассоциация футболистов Италии определила звезд сезона 2024/25
Главные награды достались чемпионам
Ассоциация футболистов Италии вручила награды по итогам сезона 2024/25 в Серии А.
Лучшим игроком прошедшего сезона признан полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. Неаполитанцы также получили награду как лучший клуб, а их главный тренер Антонио Конте – как лучший наставник сезона.
В символическую сборную сезона вошли: Миле Свилар («Рома»), Дензел Думфрис («Интер»), Амир Ррахмани («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Федерико Димарко («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Тиджани Реиндерс («Милан», перешёл в «Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина») и Матео Ретеги («Аталанта», перешёл в «Аль-Кадисию»).
