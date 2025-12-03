Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассоциация футболистов Италии определила звезд сезона 2024/25
Италия
03 декабря 2025, 02:35 |
22
0

Ассоциация футболистов Италии определила звезд сезона 2024/25

Главные награды достались чемпионам

03 декабря 2025, 02:35 |
22
0
Ассоциация футболистов Италии определила звезд сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Ассоциация футболистов Италии вручила награды по итогам сезона 2024/25 в Серии А.

Лучшим игроком прошедшего сезона признан полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. Неаполитанцы также получили награду как лучший клуб, а их главный тренер Антонио Конте – как лучший наставник сезона.

В символическую сборную сезона вошли: Миле Свилар («Рома»), Дензел Думфрис («Интер»), Амир Ррахмани («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Федерико Димарко («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Тиджани Реиндерс («Милан», перешёл в «Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина») и Матео Ретеги («Аталанта», перешёл в «Аль-Кадисию»).

По теме:
Не Холанд и не Кейн. Кто, наряду с Мбаппе, забил больше всех в ноябре?
Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера
Пиза стала 29-м клубом, в ворота которого забил Лаутаро Мартинес в Серии А
Наполи Скотт Мактоминей Антонио Конте Лаутаро Мартинес
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 03 декабря 2025, 02:23 0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги

Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Бокс | 02 декабря 2025, 22:42 5
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру

Ломаченко назвал причину своего решения

Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2025, 12:43
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 6
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 1
Бокс
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 4
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем