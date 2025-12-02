Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Только в 6 матчах в АПЛ было забито больше голов, чем в игре Фулхэм – Сити
Англия
02 декабря 2025, 23:59
Только в 6 матчах в АПЛ было забито больше голов, чем в игре Фулхэм – Сити

Рекорд Премьер-Лиги принадлежит поединку 2007 года, в котором были забиты 11 мячей

Только в 6 матчах в АПЛ было забито больше голов, чем в игре Фулхэм – Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Фулхэм и Манчестер Сити на двоих забили 9 голов в матче 14-го тура АПЛ, в котором победили «горожане» со счетом 5:4.

Лишь в 6 матчах в истории АПЛ было забито больше голов, чем в этом поединке.

Рекорд чемпионата принадлежит матчу 2007 года между Портсмутом и Редингом, в котором было забито 11 голов (7:4).

Матчи АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей:

  • 11 – Портсмут – Рединг – 7:4 (2007)
  • 10 – Вест Бромвич Альбион – Манчестер Юнайтед – 5:5 (2013)
  • 10 – Тоттенхэм Хотспур – Рединг – 6:4 (2007)
  • 10 – Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 7:3 (2012)
  • 10 – Манчестер Юнайтед – Арсенал – 8:2 (2011)
  • 10 – Тоттенхэм Хотспур – Виган – 9:1 (2009)
  • 9 – Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5 (2025)
