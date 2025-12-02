Только в 6 матчах в АПЛ было забито больше голов, чем в игре Фулхэм – Сити
Рекорд Премьер-Лиги принадлежит поединку 2007 года, в котором были забиты 11 мячей
Фулхэм и Манчестер Сити на двоих забили 9 голов в матче 14-го тура АПЛ, в котором победили «горожане» со счетом 5:4.
Лишь в 6 матчах в истории АПЛ было забито больше голов, чем в этом поединке.
Рекорд чемпионата принадлежит матчу 2007 года между Портсмутом и Редингом, в котором было забито 11 голов (7:4).
Матчи АПЛ с наибольшим количеством забитых мячей:
- 11 – Портсмут – Рединг – 7:4 (2007)
- 10 – Вест Бромвич Альбион – Манчестер Юнайтед – 5:5 (2013)
- 10 – Тоттенхэм Хотспур – Рединг – 6:4 (2007)
- 10 – Арсенал – Ньюкасл Юнайтед – 7:3 (2012)
- 10 – Манчестер Юнайтед – Арсенал – 8:2 (2011)
- 10 – Тоттенхэм Хотспур – Виган – 9:1 (2009)
- 9 – Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5 (2025)
Only six games in Premier League history have had more goals than tonight's bonanza at Craven Cottage 🔥 pic.twitter.com/FAb9i2fo02— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 2, 2025
