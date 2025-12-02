Бывший тренер Кривбасса может возглавить клубную академию

Бывший главный тренер Кривбаса Геннадий Приходько может возглавить клубную Академию криворожан, сообщает Sport Arena.

52-летний Приходько ранее тренировал криворожский «Горняк», а после ребрендинга клуба был тренером «Кривбасса», который возглавлял до осени 2021 года. Впоследствии специалист вошел в правление клуба и в 2022 году стал советником президента.

Ранее Кривбасс объявил об увольнении директора клубной Академии криворожан Марио Александриса. Также свои должности оставили два других греческих специалиста: руководитель вратарского отдела Евстатиос Лефтакис и руководитель отдела по физической подготовке Георгиос Пантелидис.