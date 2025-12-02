Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший тренер Кривбасса может возглавить клубную академию
02 декабря 2025, 16:17 | Обновлено 02 декабря 2025, 17:06
Геннадий Приходько получит новую роль в клубе

ФК Кривбасс.

Бывший главный тренер Кривбаса Геннадий Приходько может возглавить клубную Академию криворожан, сообщает Sport Arena.

52-летний Приходько ранее тренировал криворожский «Горняк», а после ребрендинга клуба был тренером «Кривбасса», который возглавлял до осени 2021 года. Впоследствии специалист вошел в правление клуба и в 2022 году стал советником президента.

Ранее Кривбасс объявил об увольнении директора клубной Академии криворожан Марио Александриса. Также свои должности оставили два других греческих специалиста: руководитель вратарского отдела Евстатиос Лефтакис и руководитель отдела по физической подготовке Георгиос Пантелидис.

Иван Чирко Источник: Sportarena
