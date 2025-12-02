Лидер СК Полтава пояснил сенсационную победу над Динамо: «Это не передать»

Полузащитник СК Полтава Евгений Мисюра поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над киевским Динамо в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

«Это не передать. Всю жизнь работал над этим – и в свои 32 года забил «Динамо». Это запомнится на всю жизнь.

Мы понимали, что они будут немного измотаны, у них было много переездов, тяжелая игра на выезде. Поэтому мы планировали хорошо сыграть в обороне и делать быстрые выходы в контратаки, за счет флангов.

Сейчас домой будем ехать – отпразднуем. Завтра уже тренировка, далее следующий матч. Остались 2 важные игры, нужно брать очки по максимуму», – сказал Евгений.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.