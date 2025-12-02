Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер СК Полтава пояснил сенсационную победу над Динамо: «Это не передать»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 10:57 |
Евгений Мисюра поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над киевским Динамо

СК Полтава. Евгений Мисюра

Полузащитник СК Полтава Евгений Мисюра поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над киевским Динамо в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

«Это не передать. Всю жизнь работал над этим – и в свои 32 года забил «Динамо». Это запомнится на всю жизнь.

Мы понимали, что они будут немного измотаны, у них было много переездов, тяжелая игра на выезде. Поэтому мы планировали хорошо сыграть в обороне и делать быстрые выходы в контратаки, за счет флангов.

Сейчас домой будем ехать – отпразднуем. Завтра уже тренировка, далее следующий матч. Остались 2 важные игры, нужно брать очки по максимуму», – сказал Евгений.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Евгений Мисюра Полтава Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
