Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 11:22 | Обновлено 02 декабря 2025, 11:50
Игрок Динамо: «Какое уже интервью у нас берут – мы ничего сказать не можем»

Яцык оценил поражение от Полтавы

ФК Динамо. Александр Яцык

Полузащитник Динамо Александр Яцык оценил поражение от Полтавы 1:2 в матче чемпионата Украины. Игрок забил гол, но этого не хватило даже для ничейного результата.

«Смотрите, вы уже какое интервью у нас берете, но никто ничего не может сказать. Такая черная полоса, но мы очень хотим вернуться к победам. Новый тренер? Мы с Игорем Костюком провели только одну тренировку, поэтому не все его идеи смогли воплотить на поле».

«Не поработали еще нормально с ним. Думаю, будет больше молодых игроков в первой команде, и это хорошо», – сказал Яцык.

Киевляне идут на 7-й позиции в таблице УПЛ, отставая от лидера Шахтера на 11 очков.

