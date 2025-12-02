В Реале считают: Мбаппе, Винисиус и Беллингем несовместимы

В стане «Реала» полагают, что трудности коллектива обусловлены не исключительно работой Хаби Алонсо.

Мадридский клуб одержал победу только в одной из пяти недавних встреч во всех соревнованиях. Например, 30 ноября была зафиксирована ничья с «Жироной» в 14-м туре чемпионата Испании (1:1). Клубные и тренерские источники подтверждают, что исправить положение дел будет непросто.

Издание The Athletic, ссылаясь на информаторов, приближенных к раздевалке, утверждает, что установки главного тренера «не воспринимаются» футболистами. При этом те же собеседники отмечают, что проблема кроется не только в Алонсо.

«Суть проблемы не в Хаби. Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем просто не могут играть вместе. С такими тремя футболистами невозможно создать сбалансированный состав», – поделился мнением один из анонимных источников.