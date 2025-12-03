Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал нынешних игроков клуба.

– Кого бы вы убрали из игроков основного состава Динамо?

– В Динамо уже давно нет динамовцев, остались только «торпедисты». У болельщиков только сейчас открываются глаза. Да, в прошлом сезоне Динамо случайно выиграло чемпионат, но когда что-то происходит случайно, то это плохо заканчивается.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.