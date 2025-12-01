Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ассист дебютанта. Динамо отыграло один гол у Полтавы
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:19 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:24
670
0

ВИДЕО. Ассист дебютанта. Динамо отыграло один гол у Полтавы

Богдан Редушко отдал передачу на гол Александра Яцика

01 декабря 2025, 17:19 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:24
670
0
ВИДЕО. Ассист дебютанта. Динамо отыграло один гол у Полтавы
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

18-летний вингер Богдан Редушко отдал голевую передачу в дебютном матче за киевское «Динамо».

1 декабря 2025 года проходит матч 14-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 79-й минуте забитым мячом отличился полузащитник Александр Яцик и сделал счет 1:2. Он, как и ассистент этого гола Редушко, появился на поле всего за 2 минуты до забитого мяча.

ВИДЕО. Ассист дебютанта. Динамо отыграло один гол у Полтавы

По теме:
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ. Полтава не побеждала с августа
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Богдан Редушко Александр Яцык Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Футбол | 01 декабря 2025, 14:21 6
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 06:50 14
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Футбол | 01.12.2025, 15:43
Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Австрия – Украина – 2:3. Приятная сенсация в Кадисе. Видео голов и обзор
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Бокс | 01.12.2025, 05:42
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем