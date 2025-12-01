18-летний вингер Богдан Редушко отдал голевую передачу в дебютном матче за киевское «Динамо».

1 декабря 2025 года проходит матч 14-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 79-й минуте забитым мячом отличился полузащитник Александр Яцик и сделал счет 1:2. Он, как и ассистент этого гола Редушко, появился на поле всего за 2 минуты до забитого мяча.

ВИДЕО. Ассист дебютанта. Динамо отыграло один гол у Полтавы