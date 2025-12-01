Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
01 декабря 2025, 17:09
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 декабря
ФК Шахтер

В понедельник, 1 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Шахтер – Кривбасс

Ggbet 1.31 – 5.80 – 10.50

19:00 Фенербахче – Галатасарай

Ggbet 2.29 – 3.53 – 3.22

21:45 Болонья – Кремонезе

Ggbet 1.52 – 4.46 – 7.50

22:00 Райо Вальекано – Валенсия

Ggbet 2.15 – 3.34 – 3.99

22:15 Арока – Брага

Ggbet 6.81 – 4.42 – 1.52

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
