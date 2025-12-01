Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Ла Лиги назначил сразу двух главных тренеров
Испания
01 декабря 2025, 14:14 | Обновлено 01 декабря 2025, 14:39
Клуб Ла Лиги назначил сразу двух главных тренеров

Висенте Иборра и Альваро дель Мораль возглавили «Леванте»

01 декабря 2025, 14:14 | Обновлено 01 декабря 2025, 14:39
Getty Images/Global Images Ukraine

«Леванте» после увольнения Хулиана Калеро объявил о назначении сразу двух новых главных тренеров команды – Висенте Иборры и Альваро дель Мораля.

После завершения карьеры футболиста прошлым летом Иборра начал новый этап в клубе в роли главного ассистента Хулиана Калеро, привнося свой опыт и лидерские качества. Дель Мораль, со своей стороны, начал тренерский путь на скамейке команд академии «Гранота», а в последнее время возглавлял «Атлетико Леванте UD».

После 14 туров Ла Лиги «Леванте» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков, что на 3 меньше, чем у «Осасуны», находящейся в безопасной зоне.

