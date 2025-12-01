Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Буковине рассказали о планах на зимний перерыв
Украина. Первая лига
В Буковине рассказали о планах на зимний перерыв

Вся подготовка пройдет в Украине

ФК Буковина. Сергей Шищенко

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о планах команды на время зимнего перерыва в Первой лиге.

«Сейчас будем отдыхать, нужно немного отойти от эмоций и футбола. Потом начнется подготовительный период: мы соберемся в январе и проведем три учебно-тренировочных сбора на Закарпатье. Будем готовиться к первой официальной игре с «ЛНЗ» в марте. Настроение отличное, но все понимают, что впереди много работы. У нас есть мечта, она еще далека, но мы движемся к ней и готовимся к 12 важным матчам весенней части чемпионата в Первой лиге».

«Буковина» завершила летне-осеннюю часть сезона в Первой лиге на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 48 очков, что на 9 очков больше, чем у второго «Левого берега».

По теме:
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий ВИРТ: «Мы никому не проигрывали по игре, мы проиграли по результату»
Динамо – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
