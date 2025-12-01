В Буковине рассказали о планах на зимний перерыв

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о планах команды на время зимнего перерыва в Первой лиге.

«Сейчас будем отдыхать, нужно немного отойти от эмоций и футбола. Потом начнется подготовительный период: мы соберемся в январе и проведем три учебно-тренировочных сбора на Закарпатье. Будем готовиться к первой официальной игре с «ЛНЗ» в марте. Настроение отличное, но все понимают, что впереди много работы. У нас есть мечта, она еще далека, но мы движемся к ней и готовимся к 12 важным матчам весенней части чемпионата в Первой лиге».