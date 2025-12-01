Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?
Греция
01 декабря 2025, 00:44
Шокирующий бал

01 декабря 2025, 00:44
Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В 12-м туре греческой Суперлиги «Олимпиакос» одержал минимальную победу на поле соперника – «Панетоликос» был обыгран со счетом 1:0.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды, но был заменен, покинув поле на 85-й минуте.

Показатели Романа за проведенное игровое время были следующими:

  • Общее количество контактов с мячом: 18.
  • Удары по воротам: 4.
  • Касания в штрафной площадке "Панетоликоса": 5.
  • Попадание в офсайд: 1 раз.
  • Выигранные единоборства: 2 из 4.
  • Потери мяча: 9.
  • Количество пасов: 9, из которых точными оказались 5 (точность 56%).

По итогам поединка, аналитический ресурс Sofascore присвоил Роману Яремчуку оценку 6,2. Это самый низкий балл среди всех футболистов, вышедших на поле в составе «Олимпиакоса».

Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу SofaScore оценки
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
