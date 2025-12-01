Греция01 декабря 2025, 00:44 |
Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?
Шокирующий бал
В 12-м туре греческой Суперлиги «Олимпиакос» одержал минимальную победу на поле соперника – «Панетоликос» был обыгран со счетом 1:0.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды, но был заменен, покинув поле на 85-й минуте.
Показатели Романа за проведенное игровое время были следующими:
- Общее количество контактов с мячом: 18.
- Удары по воротам: 4.
- Касания в штрафной площадке "Панетоликоса": 5.
- Попадание в офсайд: 1 раз.
- Выигранные единоборства: 2 из 4.
- Потери мяча: 9.
- Количество пасов: 9, из которых точными оказались 5 (точность 56%).
По итогам поединка, аналитический ресурс Sofascore присвоил Роману Яремчуку оценку 6,2. Это самый низкий балл среди всех футболистов, вышедших на поле в составе «Олимпиакоса».
