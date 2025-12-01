Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?

В 12-м туре греческой Суперлиги «Олимпиакос» одержал минимальную победу на поле соперника – «Панетоликос» был обыгран со счетом 1:0.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды, но был заменен, покинув поле на 85-й минуте.

Показатели Романа за проведенное игровое время были следующими:

Общее количество контактов с мячом: 18.

Удары по воротам: 4.

Касания в штрафной площадке "Панетоликоса": 5.

Попадание в офсайд: 1 раз.

Выигранные единоборства: 2 из 4.

Потери мяча: 9.

Количество пасов: 9, из которых точными оказались 5 (точность 56%).