ФОТО. Милевский показал, как провел ноябрь: Алиев, пиво, раки и девушка

Артем Милевский опубликовал в Instagram подборку фото, подытожив свой ноябрь.

Бывший форвард «Динамо» продемонстрировал, что живет насыщенной жизнью и без футбола.

На снимках Милевский примеряет стильные образы, отдыхает с Алиевым в бане с раками и пивом, ужинает в ресторанах, проводит время со своей девушкой и даже посещает фанатов пожилого возраста – они вместе с Алиевым подарили подписанные футболки .

Пост вызвал бурю реакций: комментарии заполнили огоньки и смайлы. Ноябрь у Артема – это еда, друзья и жизнь в удовольствие.