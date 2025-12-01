ФОТО. Милевский показал, как провел ноябрь: Алиев, пиво, раки и девушка
Артем Милевский провел насыщенный месяц
Артем Милевский опубликовал в Instagram подборку фото, подытожив свой ноябрь.
Бывший форвард «Динамо» продемонстрировал, что живет насыщенной жизнью и без футбола.
На снимках Милевский примеряет стильные образы, отдыхает с Алиевым в бане с раками и пивом, ужинает в ресторанах, проводит время со своей девушкой и даже посещает фанатов пожилого возраста – они вместе с Алиевым подарили подписанные футболки .
Пост вызвал бурю реакций: комментарии заполнили огоньки и смайлы. Ноябрь у Артема – это еда, друзья и жизнь в удовольствие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Макс сохраняет шансы на чемпионство
Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике