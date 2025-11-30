Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Карпат в этом году больше не сыграет
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 22:22 |
406
0

Защитник Карпат в этом году больше не сыграет

Адамюк выбыл, а Клищук – возвращается

30 ноября 2025, 22:22 |
406
0
Защитник Карпат в этом году больше не сыграет
ФК Карпаты. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua, в матче 14-го тура УПЛ с «Вересом» центральный защитник «Карпат» Владимир Адамюк на 54-й минуте попросил замену, травмировав заднюю поверхность бедра.

По имеющейся информации, опытный стоппер в этом году больше не сыграет и присоединится к «Карпатам» уже во время подготовки ко второй части сезона, один из этапов которой пройдет в Испании.

В то же время после повреждения руки восстановился вратарь Андрей Клищук, и 1 декабря он собирается начать тренироваться в общей группе.

Сейчас подопечные Владислава Лупашко занимают 9-е место, набрав 19 очков, и в 15-м туре 5 декабря сыграют в гостях с «Зорей».

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко проанализировал матч против «Вереса», который завершился ничьей.

По теме:
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Защитник Руха: «Еще в первом тайме могли забить два гола Александрии»
Карпаты Львов Верес Ровно чемпионат Украины по футболу инсайд Владимир Адамюк Верес - Карпаты Украинская Премьер-лига травма Андрей Клищук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29 ноября 2025, 23:19 3
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»

Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Футбол | 30.11.2025, 20:51
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Футбол | 29.11.2025, 23:36
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Биатлон | 30.11.2025, 18:51
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем