Защитник Карпат в этом году больше не сыграет
Адамюк выбыл, а Клищук – возвращается
Как стало известно Sport.ua, в матче 14-го тура УПЛ с «Вересом» центральный защитник «Карпат» Владимир Адамюк на 54-й минуте попросил замену, травмировав заднюю поверхность бедра.
По имеющейся информации, опытный стоппер в этом году больше не сыграет и присоединится к «Карпатам» уже во время подготовки ко второй части сезона, один из этапов которой пройдет в Испании.
В то же время после повреждения руки восстановился вратарь Андрей Клищук, и 1 декабря он собирается начать тренироваться в общей группе.
Сейчас подопечные Владислава Лупашко занимают 9-е место, набрав 19 очков, и в 15-м туре 5 декабря сыграют в гостях с «Зорей».
Ранее главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко проанализировал матч против «Вереса», который завершился ничьей.
