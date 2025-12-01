Суркис определился с будущим Костюка

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк возглавляет первую команду клуба лишь временно, сообщил Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0» 30 ноября.

По информации источника, специалисты не рассматривают его в качестве главного тренера первой команды на постоянной основе, поэтому после того, как президент «Динамо» Игорь Суркис найдет для «бело-синих» нового тренера, Игорь Костюк вернется в юношескую команду.

Напомним, киевское «Динамо» проиграло первый матч под руководством Игоря Костюка – «Полтаве» (1:2).

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.