  4. Суркис определился с будущим Костюка
01 декабря 2025, 18:38 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:57
Суркис определился с будущим Костюка

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян оказался на своем посту временно

Суркис определился с будущим Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк возглавляет первую команду клуба лишь временно, сообщил Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0» 30 ноября.

По информации источника, специалисты не рассматривают его в качестве главного тренера первой команды на постоянной основе, поэтому после того, как президент «Динамо» Игорь Суркис найдет для «бело-синих» нового тренера, Игорь Костюк вернется в юношескую команду.

Напомним, киевское «Динамо» проиграло первый матч под руководством Игоря Костюка – «Полтаве» (1:2).

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Дмитрий Вус Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VIPsector1
Нового тренера знайдено, повідомляє  інсайдер «Баба Параска 80.0». Йдуть дуже важкі перемовини. Зустрічайте! Суркіс Ігор Михайлович….ніхто крім нього…. Продайте клуб та зустрічайте старість Монте-Карло. Бо ви вже заїбали всіх…
Ответить
+1
kadaad .
Очередное динамовское сердце? 
Ответить
0
