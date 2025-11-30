Александрия и Рух объявили стартовые составы на матч УПЛ

30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Александрия: Долгий – Скорко, Боль, Голарт, Ухань, Энрике, Булеца, Мышньов, Жота, Цара, Кастильо

Рух: Герета – Слюбик, Копина, Холод, Роман, Эдсон, Притула, Лях, Квасница, Рейляну, Фаал.