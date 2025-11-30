Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия и Рух объявили стартовые составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 11:53 |
Александрия и Рух объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 13:00

30 ноября 2025, 11:53 |
Александрия и Рух объявили стартовые составы на матч УПЛ
Колаж sport.ua

30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Александрия: Долгий – Скорко, Боль, Голарт, Ухань, Энрике, Булеца, Мышньов, Жота, Цара, Кастильо

Рух: Герета – Слюбик, Копина, Холод, Роман, Эдсон, Притула, Лях, Квасница, Рейляну, Фаал.

Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия стартовые составы Александрия - Рух
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
