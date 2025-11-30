Украина. Премьер лига30 ноября 2025, 11:53 |
Александрия и Рух объявили стартовые составы на матч УПЛ
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 13:00
30 ноября 2025, 11:53
30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.
Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:
Александрия: Долгий – Скорко, Боль, Голарт, Ухань, Энрике, Булеца, Мышньов, Жота, Цара, Кастильо
Рух: Герета – Слюбик, Копина, Холод, Роман, Эдсон, Притула, Лях, Квасница, Рейляну, Фаал.
