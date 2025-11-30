Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Эпицентр
30.11.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 10:37 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:48
41
0

Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 15:30 матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «Левый Берег» в Киевской области. Главным арбитром назначен Клим Заброда.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В последний раз встречались коллективы в мае 2025 года в группе за повышение в УПЛ. Тогда харьковский клуб уступил сопернику со счетом 1:3.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эпицентр – Металлист 1925
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Валерий КУЦЕНКО: «Смогли донести до футболистов, что дисциплина бьет класс»
Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»
Первая лига. 18-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
