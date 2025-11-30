Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 15:30 матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 30 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».
Местом проведения поединка станет арена «Левый Берег» в Киевской области. Главным арбитром назначен Клим Заброда.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В последний раз встречались коллективы в мае 2025 года в группе за повышение в УПЛ. Тогда харьковский клуб уступил сопернику со счетом 1:3.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
