Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины

Игорь Костюк готовится к своему первому матчу в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». Уже 1 декабря киевляне встретятся с аутсайдером УПЛ — «Полтавой».

По информации источника, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко полностью восстановился после травмы: 27-летний хавбек вчера тренировался в общей группе и готов усилить команду.

В «Динамо» пока травмированными остаются защитник Кристиан Биловар и полузащитник Владимир Бражко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.