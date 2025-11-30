Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Николай Шапаренко вернулся на поле
Игорь Костюк готовится к своему первому матчу в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». Уже 1 декабря киевляне встретятся с аутсайдером УПЛ — «Полтавой».
По информации источника, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко полностью восстановился после травмы: 27-летний хавбек вчера тренировался в общей группе и готов усилить команду.
В «Динамо» пока травмированными остаются защитник Кристиан Биловар и полузащитник Владимир Бражко.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
