  4. Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 23:44
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины

Николай Шапаренко вернулся на поле

Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Игорь Костюк готовится к своему первому матчу в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». Уже 1 декабря киевляне встретятся с аутсайдером УПЛ — «Полтавой».

По информации источника, полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко полностью восстановился после травмы: 27-летний хавбек вчера тренировался в общей группе и готов усилить команду.

В «Динамо» пока травмированными остаются защитник Кристиан Биловар и полузащитник Владимир Бражко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

Дмитрий Олийченко
Комментарии 3
Gorlitsa
Це такий чорний гумор автора?
Ответить
0
_ Moore
сачок - це не підсилення. Ну, хіба що - на Полтаву...
Ответить
0
Микола Завальний
Постійне нагадування, що Динамо програло Омонії, вже бісить!
Ответить
0
