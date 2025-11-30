Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известна оценка Малиновского за первый выигранный матч Дженоа при Де Росси
Италия
Известна оценка Малиновского за первый выигранный матч Дженоа при Де Росси

28 ноября грифоны одолели Верону 2:1 в поединке 13-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский получил оценку в 6.4 балла за матч 13-го тура Серии А 2025/26 против команды Вероны.

Грифоны одержали победу со счетом 2:1, а Малиновский отыграл 85 минут со старта (без голевых действий), после чего был заменен на Валентина Карбони.

Лучшим игроком встречи был признан автор второго забитого гола в составе Дженоа Мортен Торсбю – 8.9.

Дженоа добыла первую победу под руководством Даниэля Де Росси. Итальянский специалист провел третий матч во главе Дженоа – два предыдущих завершились вничью.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Верона (2:1)

Руслан Малиновский оценки WhoScored Дженоа Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
