30 ноября мадридский Реал проведет выездной матчи 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против каталонской Жироны.

Встреча пройдет на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Жироны выступают украинцы Владислав Ванат (форвард), Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Крапивцов (голкипер). Запасным голкипером Реала является представитель Украины Андрей Лунин.

Наставник Жироны – Мичел Санчес, главный тренер Реала – Хаби Алонсо.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.