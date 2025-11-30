Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
Встреча 14-го тура Ла Лиги состоится 30 ноября и начнется в 22:00 по Киеву
30 ноября мадридский Реал проведет выездной матчи 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против каталонской Жироны.
Встреча пройдет на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В составе Жироны выступают украинцы Владислав Ванат (форвард), Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Крапивцов (голкипер). Запасным голкипером Реала является представитель Украины Андрей Лунин.
Наставник Жироны – Мичел Санчес, главный тренер Реала – Хаби Алонсо.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
