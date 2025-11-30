Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 ноября 2025, 06:09
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид

Встреча 14-го тура Ла Лиги состоится 30 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
30 ноября мадридский Реал проведет выездной матчи 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против каталонской Жироны.

Встреча пройдет на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В составе Жироны выступают украинцы Владислав Ванат (форвард), Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Крапивцов (голкипер). Запасным голкипером Реала является представитель Украины Андрей Лунин.

Наставник Жироны – Мичел Санчес, главный тренер Реала – Хаби Алонсо.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид
По теме:
Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат Андрей Лунин Владислав Крапивцов
