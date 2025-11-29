Полесье-2 и Атлет одержали победы. Результаты 21-го тура Второй лиги
Гол Богдана Панчишина вывел «Полесье-2» в лидеры группы А
В субботу, 29 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 21-го тура. Команды групп А и Б сыграли три матча.
В группе А прошли два поединка. «Атлет» обыграл клуб «Реал Фарма». «Полесье-2» в непростом матче одержало победу над «Буковиной-2» и возглавило турнирную таблицу группы А
В группе Б встретились два аутсайдера, «Диназ и «Горняк-Спорт». Победу со счетом 2:0 одержал «Горняк-Спорт».
Вторая лига. 21-й тур, 29 ноября
Атлет – Реал Фарма – 4:2
Голы: Пресич, 5, Бабич, 15, 26, Мурашенко, 89 – Золкин, 58, Славинский, 77
Полесье-2 – Буковина-2 – 1:0
Гол: Панчишин, 23
Диназ – Горняк-Спорт – 0:2
Голы: Покась, 56, Тимошенко, 72 (автогол)
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Атлет – Реал Фарма
Полесье-2 – Буковина-2
Диназ – Горняк-Спорт
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду
Тренер использовал цитату Хемингуэя