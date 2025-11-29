Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье-2 и Атлет одержали победы. Результаты 21-го тура Второй лиги
Вторая лига
Полесье-2
29.11.2025 13:30 – FT 1 : 0
Буковина-2
Украина. Вторая лига
29 ноября 2025, 16:26 |
52
0

Полесье-2 и Атлет одержали победы. Результаты 21-го тура Второй лиги

Гол Богдана Панчишина вывел «Полесье-2» в лидеры группы А

ФК Полесье

В субботу, 29 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 21-го тура. Команды групп А и Б сыграли три матча.

В группе А прошли два поединка. «Атлет» обыграл клуб «Реал Фарма». «Полесье-2» в непростом матче одержало победу над «Буковиной-2» и возглавило турнирную таблицу группы А

В группе Б встретились два аутсайдера, «Диназ и «Горняк-Спорт». Победу со счетом 2:0 одержал «Горняк-Спорт».

Вторая лига. 21-й тур, 29 ноября

Атлет – Реал Фарма – 4:2

Голы: Пресич, 5, Бабич, 15, 26, Мурашенко, 89 – Золкин, 58, Славинский, 77

Полесье-2 – Буковина-2 – 1:0

Гол: Панчишин, 23

Диназ – Горняк-Спорт – 0:2

Голы: Покась, 56, Тимошенко, 72 (автогол)

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Атлет – Реал Фарма

Полесье-2 – Буковина-2

Диназ – Горняк-Спорт

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Bohdan Panchyshyn (Полесье-2), асcист Александр Иванов.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Полесье-2 Житомир Буковина-2 Черновцы Атлет Киев Реал Фарма Одесса Диназ Вышгород Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
