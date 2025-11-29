Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Верона назвали составы на матч Серии А

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь баллов. «Верона» разместилась на 20-й позиции, набрав шесть пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Джеона – Верона