Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 ноября 2025, 15:35 |
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Верона назвали составы на матч Серии А

Поединок 13-го тура чемпионата Италии состоится 29 ноября в 16:00 по киевскому времени

Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Верона назвали составы на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь баллов. «Верона» разместилась на 20-й позиции, набрав шесть пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Джеона Верона

чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Верона Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
