Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Верона назвали составы на матч Серии А
Поединок 13-го тура чемпионата Италии состоится 29 ноября в 16:00 по киевскому времени
В субботу, 29 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Верона».
Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь баллов. «Верона» разместилась на 20-й позиции, набрав шесть пунктов.
Стартовые составы матча чемпионата Италии Джеона – Верона
