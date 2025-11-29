Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Мичел доволен игрой украинского форварда
Наставник Жироны Мичел перед воскресным матчем против Реала расхвалил усилия форварда Владислава Ваната и попросил команду больше играть на украинца.
«Я жду намного большего от команды в отношении помощи Ванату, а не наоборот. Потому что Ванат проделывает невероятную работу как с мячом, так и без него».
«Нужно сосредоточиться и больше играть на него. Он многое дает команде своей работой, а команда может помогать и давать ему больше у ворот соперника», – считает Мичел.
Ванат в нынешнем сезоне забил четыре гола, в том числе три в Ла Лиге, где кризисная Жирона идет в зоне вылета.
