Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Испания
29 ноября 2025, 15:18 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:20
167
0

Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната

Мичел доволен игрой украинского форварда

29 ноября 2025, 15:18 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:20
167
0
Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Наставник Жироны Мичел перед воскресным матчем против Реала расхвалил усилия форварда Владислава Ваната и попросил команду больше играть на украинца.

«Я жду намного большего от команды в отношении помощи Ванату, а не наоборот. Потому что Ванат проделывает невероятную работу как с мячом, так и без него».

«Нужно сосредоточиться и больше играть на него. Он многое дает команде своей работой, а команда может помогать и давать ему больше у ворот соперника», – считает Мичел.

Ванат в нынешнем сезоне забил четыре гола, в том числе три в Ла Лиге, где кризисная Жирона идет в зоне вылета.

По теме:
Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Ла Лига Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:52 0
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»

Сергей Ковалец ожидает интересного матча

С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 ноября 2025, 13:17 77
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем