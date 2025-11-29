ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека заявил, что никогда не забывает о войне в Украине. Специалист каждое утро смотрит новости Украины.

«Трудно было даже представить, что война может начаться в наши дни. Я не мог поверить, что такое вообще может произойти. Тем более со страной, которая была столь мирной, спокойной, с такими скромными и хорошими людьми. Это было трудно понять. А потом – видеть, как люди страдают все это время.

Я каждый день слежу за развитием событий. Одна из первых вещей, которые делаю утром, – смотрю новости из Украины. И последнее, что делаю перед тем, как лечь спать – тоже проверяю, что происходит в Украине. Моей жене было очень тяжело. Переживать эти моменты даже на расстоянии тоже непросто.

Конечно, это очень меняет человека, потому что мы начинаем больше ценить вещи, которым раньше, возможно, не придавали значения. Мы далеко, но поверьте, что мы никогда не покидали Украину. Мы никогда не переставали беспокоиться за все, что происходит в Украине.

Мы никогда не перестаем следить даже за международной политикой, чтобы понимать, что может произойти сейчас, когда Дональд Трамп стал президентом США. И постоянно следим за тем, как это может повлиять на ситуацию в Украине.

Мы стараемся помогать людям, стараемся быть ближе к украинцам, которые находятся в Португалии. Мы понимаем, что у тех, кто уехал из Украины, сейчас нет легкой жизни. И все они мечтают возвратиться.

Мы живем с этой надеждой – увидеть хоть какой-то знак, что война может закончиться. Для меня Украина – это моя вторая родина. Всегда говорю, что половина моего сердца – украинская. И, поверьте, в моем сердце очень сильная связь с Украиной. Я очень люблю эту страну», – сказал португалец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.