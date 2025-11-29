Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 12:13 |
99
0

ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»

Португалец надеется, что война в Украине скоро закончится

29 ноября 2025, 12:13 |
99
0
ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека заявил, что никогда не забывает о войне в Украине. Специалист каждое утро смотрит новости Украины.

«Трудно было даже представить, что война может начаться в наши дни. Я не мог поверить, что такое вообще может произойти. Тем более со страной, которая была столь мирной, спокойной, с такими скромными и хорошими людьми. Это было трудно понять. А потом – видеть, как люди страдают все это время.

Я каждый день слежу за развитием событий. Одна из первых вещей, которые делаю утром, – смотрю новости из Украины. И последнее, что делаю перед тем, как лечь спать – тоже проверяю, что происходит в Украине. Моей жене было очень тяжело. Переживать эти моменты даже на расстоянии тоже непросто.

Конечно, это очень меняет человека, потому что мы начинаем больше ценить вещи, которым раньше, возможно, не придавали значения. Мы далеко, но поверьте, что мы никогда не покидали Украину. Мы никогда не переставали беспокоиться за все, что происходит в Украине.

Мы никогда не перестаем следить даже за международной политикой, чтобы понимать, что может произойти сейчас, когда Дональд Трамп стал президентом США. И постоянно следим за тем, как это может повлиять на ситуацию в Украине.

Мы стараемся помогать людям, стараемся быть ближе к украинцам, которые находятся в Португалии. Мы понимаем, что у тех, кто уехал из Украины, сейчас нет легкой жизни. И все они мечтают возвратиться.

Мы живем с этой надеждой – увидеть хоть какой-то знак, что война может закончиться. Для меня Украина – это моя вторая родина. Всегда говорю, что половина моего сердца – украинская. И, поверьте, в моем сердце очень сильная связь с Украиной. Я очень люблю эту страну», – сказал португалец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
Паулу Фонсека российско-украинская война Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 ноября 2025, 13:17 77
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 13:33 3
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо

Мирон Маркевич считает, что у нового главного тренера не было выбора

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Футбол | 29.11.2025, 08:49
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем