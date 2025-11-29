Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге
Аргентинец снова отметился результативным действием за Комо
Аргентинский футболист Комо Нико Пас совершил очередной ассист в Серии А, помог Комо победить Сассуоло в матче 13-го тура.
В этом сезоне у Паса уже есть 10 результативных действий в чемпионате Италии: 5 голов и 5 ассистов.
Интересным фактом является то, что среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов аргентинец стал лишь вторым в сезоне 2025/26, имеющим в своем активе 5+ голов и 5+ ассистов.
До Паса первым этого достиг Майкл Олисе из Баварии, забивший 6 голов и отдавший 6 результативных передач.
Игроки топ-5 европейских лиг, которые в сезоне 2025/26 забили 5+ голов и отдали 5+ ассистов в национальном чемпионате
- 6+6 – Майкл Олисе (Бавария)
- 5+5 – Нико Пасс (Комо)
5+5 - Only two players have 5+ goals and 5+ assists in the Big-5 European leagues this season:— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2025
6G+6A - Michael Olise
5G+5A - Nico #Paz
Astonishing.#ComoSassuolo #SerieA pic.twitter.com/l7CzAQftwF
