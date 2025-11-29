Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге

Аргентинский футболист Комо Нико Пас совершил очередной ассист в Серии А, помог Комо победить Сассуоло в матче 13-го тура.

В этом сезоне у Паса уже есть 10 результативных действий в чемпионате Италии: 5 голов и 5 ассистов.

Интересным фактом является то, что среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов аргентинец стал лишь вторым в сезоне 2025/26, имеющим в своем активе 5+ голов и 5+ ассистов.

До Паса первым этого достиг Майкл Олисе из Баварии, забивший 6 голов и отдавший 6 результативных передач.

Игроки топ-5 европейских лиг, которые в сезоне 2025/26 забили 5+ голов и отдали 5+ ассистов в национальном чемпионате

6+6 – Майкл Олисе (Бавария)

5+5 – Нико Пасс (Комо)