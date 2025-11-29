Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге
Италия
29 ноября 2025, 09:42 | Обновлено 29 ноября 2025, 10:23
72
0

Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге

Аргентинец снова отметился результативным действием за Комо

29 ноября 2025, 09:42 | Обновлено 29 ноября 2025, 10:23
72
0
Нико Пас присоединился к Майклу Олисе в интересном бомбардирском рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский футболист Комо Нико Пас совершил очередной ассист в Серии А, помог Комо победить Сассуоло в матче 13-го тура.

В этом сезоне у Паса уже есть 10 результативных действий в чемпионате Италии: 5 голов и 5 ассистов.

Интересным фактом является то, что среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов аргентинец стал лишь вторым в сезоне 2025/26, имеющим в своем активе 5+ голов и 5+ ассистов.

До Паса первым этого достиг Майкл Олисе из Баварии, забивший 6 голов и отдавший 6 результативных передач.

Игроки топ-5 европейских лиг, которые в сезоне 2025/26 забили 5+ голов и отдали 5+ ассистов в национальном чемпионате

  • 6+6 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 5+5 – Нико Пасс (Комо)
По теме:
Сеск ФАБРЕГАС: «Надеюсь, это только начало. Впереди еще много работы»
Очередное результативное действие Паса. Комо легко одолело Сассуоло
Комо – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Нико Пас Комо Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A Майкл Олисе Бавария
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Футбол | 29 ноября 2025, 08:49 0
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»

Александр Рябоконь высказался о ситуации в киевском Динамо

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29 ноября 2025, 04:05 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем