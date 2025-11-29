Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КРУПСКИЙ: «Хорошо, что игра против Эпицентра пройдет в Киеве»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 10:09 |
229
0

Илья КРУПСКИЙ: «Хорошо, что игра против Эпицентра пройдет в Киеве»

Защитник Металлиста 1925 поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ

29 ноября 2025, 10:09 |
229
0
Илья КРУПСКИЙ: «Хорошо, что игра против Эпицентра пройдет в Киеве»
ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Защитник харьковского Металлиста 1925 Илья Крупский поделился ожиданиями от матча 14 тура Украинской Премьер-лиги, где харьковская команда сыграет против Эпицентра.

— Совсем скоро нас ждет матч против «Эпицентра». Какие у тебя ожидания от этого поединка? Как проходит подготовка?

— Ожидания хорошие. Думаю, матч будет интересным. Играем на качественном стадионе. Считаю, что соперник непрост, а их место внизу турнирной таблицы ничего не значит. Нам будет непросто получить три очка.

— Ты смотрел последний матч «Эпицентра» против «Полесья», где команда из Каменца-Подольского несколько сенсационно отобрала очки у житомирцев?

– Да, просматривал этот поединок. Скажу, что счет совсем не соответствует игре, ведь обе команды должны были забивать. Как я уже говорил, нас ждет хороший матч. «Эпицентр» много атакует, у них хорошая линия атаки. Мы будем готовиться и подробно разбирать их игру.

— В общем, какие сильные стороны соперника мог бы отметить?

- Переходные фазы по обороне в атаку. Они делают это очень хорошо.

— Вопрос к тебе как к фланговому игроку. У «Эпицентра» есть несколько скоростных футболистов на краях. Будет ли какая-нибудь особая подготовка именно к этому?

— Подготовка обычная, как и к любым другим игрокам. Индивидуально все пересмотрим и разберем.

– И последнее. Ты уже упоминал, что матч состоится на стадионе «Левый берег». Как считаешь, этот фактор сыграет нам на пользу или почти не повлияет на игру?

— На саму игру, думаю, это точно не повлияет. Но нам будет комфортнее, потому что мы будем в Киеве, без переездов – это самое важное, – сказал Крупский.

По теме:
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»
Илья Крупский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 80
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту Родины

С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28 ноября 2025, 13:17 77
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Лишь 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
Биатлон | 29.11.2025, 06:42
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.11.2025, 07:00
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Футбол | 28.11.2025, 14:17
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 12
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
«Ублюдки». О патриотизме и элементарной благодарности в нашем баскетболе
«Ублюдки». О патриотизме и элементарной благодарности в нашем баскетболе
27.11.2025, 13:30 37
Баскетбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем