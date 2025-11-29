Илья КРУПСКИЙ: «Хорошо, что игра против Эпицентра пройдет в Киеве»

Защитник харьковского Металлиста 1925 Илья Крупский поделился ожиданиями от матча 14 тура Украинской Премьер-лиги, где харьковская команда сыграет против Эпицентра.

— Совсем скоро нас ждет матч против «Эпицентра». Какие у тебя ожидания от этого поединка? Как проходит подготовка?

— Ожидания хорошие. Думаю, матч будет интересным. Играем на качественном стадионе. Считаю, что соперник непрост, а их место внизу турнирной таблицы ничего не значит. Нам будет непросто получить три очка.

— Ты смотрел последний матч «Эпицентра» против «Полесья», где команда из Каменца-Подольского несколько сенсационно отобрала очки у житомирцев?

– Да, просматривал этот поединок. Скажу, что счет совсем не соответствует игре, ведь обе команды должны были забивать. Как я уже говорил, нас ждет хороший матч. «Эпицентр» много атакует, у них хорошая линия атаки. Мы будем готовиться и подробно разбирать их игру.

— В общем, какие сильные стороны соперника мог бы отметить?

- Переходные фазы по обороне в атаку. Они делают это очень хорошо.

— Вопрос к тебе как к фланговому игроку. У «Эпицентра» есть несколько скоростных футболистов на краях. Будет ли какая-нибудь особая подготовка именно к этому?

— Подготовка обычная, как и к любым другим игрокам. Индивидуально все пересмотрим и разберем.

– И последнее. Ты уже упоминал, что матч состоится на стадионе «Левый берег». Как считаешь, этот фактор сыграет нам на пользу или почти не повлияет на игру?

— На саму игру, думаю, это точно не повлияет. Но нам будет комфортнее, потому что мы будем в Киеве, без переездов – это самое важное, – сказал Крупский.