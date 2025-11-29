Руслан КОСТЫШИН: «Я не помню, чтобы Колос так доминировал когда-нибудь»

Главный тренер коваловского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после игры своей команды против киевской Оболони в 14 туре УПЛ, завершившейся ничьей (0:0).

– Счет меня не удовлетворяет, но у меня очень положительные эмоции, и ребятам это сказал, потому что мне нравилось, как выглядела команда. Да, не всегда сильнейший игрок побеждает, всегда влияют какие-то нюансы.

Но то, как мы весь матч доминировали над соперником – я не помню, чтобы Колос так доминировал на протяжении всего матча.

Потому что мы с первой минуты взяли матч под контроль и до последней минуты. Просто не хватило гола, не хватило последнего паса, и все. А то, как взаимодействовала команда, как она атаковала, как вступала в контрпрессинг, как зажимала соперника – мне очень понравилось.

Мы качественно выглядели, можно сказать, к штрафной. Даже не до штрафной – до последнего удара. Так что я очень доволен качеством. Результат – ну ничего, если мы так будем играть, то результат придет.

– Сейчас из студии мне подсказали: 44 фола в нашем матче – это рекорд в этом сезоне. Градус был так велик?

– Пусть студия подскажет, в чью пользу.

– Очень много стандартов сегодня было для вашей команды, но пользы они не принесли. Как думаете, почему?

– Это уже наша работа, тренерского штаба. Наверное, недоработали, потому что слишком много стандартов было. Я говорю, мы доминировали сильно.

Я очень сильно хвалил сегодня футболистов после этой игры. Может, я так не хвалил их после игры с «Динамо», потому что там и у наших ворот моменты создавались, может, где-то и повезло. А сегодня да.

– Возможно, к действиям арбитров есть претензии? Потому что во время игры я слышал немало недовольства обеих команд. Это сыграло какую-нибудь роль?

– Арбитр, мне кажется, очень много свистов. Он ничего такого криминального не сделал, ему было трудно что-то сделать криминальным. Свистков ненужных было очень много, по моему мнению. Я сейчас сам пойду посмотрю, мне интересно, сколько фолов мы набрали, сколько команда соперника.

– Сейчас мне подсказали: 23 фола от «Колоса» и 21 от «Оболони».

– Понимаете, а мы доминировали всю игру, – сказал Костышин.