Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Я не помню, чтобы Колос так доминировал когда-нибудь»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 08:39 |
467
0

Руслан КОСТЫШИН: «Я не помню, чтобы Колос так доминировал когда-нибудь»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

29 ноября 2025, 08:39 |
467
0
Руслан КОСТЫШИН: «Я не помню, чтобы Колос так доминировал когда-нибудь»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер коваловского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после игры своей команды против киевской Оболони в 14 туре УПЛ, завершившейся ничьей (0:0).

– Счет меня не удовлетворяет, но у меня очень положительные эмоции, и ребятам это сказал, потому что мне нравилось, как выглядела команда. Да, не всегда сильнейший игрок побеждает, всегда влияют какие-то нюансы.

Но то, как мы весь матч доминировали над соперником – я не помню, чтобы Колос так доминировал на протяжении всего матча.

Потому что мы с первой минуты взяли матч под контроль и до последней минуты. Просто не хватило гола, не хватило последнего паса, и все. А то, как взаимодействовала команда, как она атаковала, как вступала в контрпрессинг, как зажимала соперника – мне очень понравилось.

Мы качественно выглядели, можно сказать, к штрафной. Даже не до штрафной – до последнего удара. Так что я очень доволен качеством. Результат – ну ничего, если мы так будем играть, то результат придет.

– Сейчас из студии мне подсказали: 44 фола в нашем матче – это рекорд в этом сезоне. Градус был так велик?

– Пусть студия подскажет, в чью пользу.

– Очень много стандартов сегодня было для вашей команды, но пользы они не принесли. Как думаете, почему?

– Это уже наша работа, тренерского штаба. Наверное, недоработали, потому что слишком много стандартов было. Я говорю, мы доминировали сильно.

Я очень сильно хвалил сегодня футболистов после этой игры. Может, я так не хвалил их после игры с «Динамо», потому что там и у наших ворот моменты создавались, может, где-то и повезло. А сегодня да.

– Возможно, к действиям арбитров есть претензии? Потому что во время игры я слышал немало недовольства обеих команд. Это сыграло какую-нибудь роль?

– Арбитр, мне кажется, очень много свистов. Он ничего такого криминального не сделал, ему было трудно что-то сделать криминальным. Свистков ненужных было очень много, по моему мнению. Я сейчас сам пойду посмотрю, мне интересно, сколько фолов мы набрали, сколько команда соперника.

– Сейчас мне подсказали: 23 фола от «Колоса» и 21 от «Оболони».

– Понимаете, а мы доминировали всю игру, – сказал Костышин.

По теме:
Сабо назвал главную проблему Динамо: «Эти футболисты просто пропали»
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Руслан Костышин Колос Ковалевка Оболонь Киев Оболонь - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 2
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 27
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 00:09
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Футбол | 29.11.2025, 05:32
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 08:19
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 12
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем