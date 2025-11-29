Украина. Премьер лига29 ноября 2025, 04:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:45
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
За 4 дня пройдут 8 матчей очередного тура чемпионата Украины
29 ноября 2025, 04:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:45
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 14-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 14-го тура продлятся с 28 ноября по 1 декабря.
Судьей матча между Динамо и Полтавой назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Игру между Шахтером и Кривбассом будет обслуживать Виктор Копиевский из Кропивницкого.
УПЛ. 14-й тур. Назначения судей
