  Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 04:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:45
265
0

Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?

За 4 дня пройдут 8 матчей очередного тура чемпионата Украины

Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Алексей Деревинский

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 14-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 14-го тура продлятся с 28 ноября по 1 декабря.

Судьей матча между Динамо и Полтавой назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Игру между Шахтером и Кривбассом будет обслуживать Виктор Копиевский из Кропивницкого.

УПЛ. 14-й тур. Назначения судей

судейские назначения Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Алексей Деревинский Виктор Копиевский
Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ




