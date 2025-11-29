Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 14-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 14-го тура продлятся с 28 ноября по 1 декабря.

Судьей матча между Динамо и Полтавой назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Игру между Шахтером и Кривбассом будет обслуживать Виктор Копиевский из Кропивницкого.

УПЛ. 14-й тур. Назначения судей