Чемпионат Франции
Мец
28.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Ренн
Франция
29 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:17
26
0

Ренн в гостях одолел Мец и поднялся в топ-4

Единственный гол забил Валентин Ронжье

29 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:17
26
0
Ренн в гостях одолел Мец и поднялся в топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренн

В субботу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции между «Мецом» и «Ренном».

Поединок проходил на стадионе «Сен-Симфорьен» в Меце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по КИеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу гостям принес гол Валентена Ронжье, забитый в первом тайме.

С 24 баллами «Ренн» идет четвертым в таблице. «Мец» с 11 очками – 17-й.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Мец – Ренн – 0:1

Гол: Ронжье, 26

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Валентен Ронжье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ренн Мец
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

