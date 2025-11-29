Франция29 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:17
26
0
Ренн в гостях одолел Мец и поднялся в топ-4
Единственный гол забил Валентин Ронжье
29 ноября 2025, 00:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 01:17
26
0
В субботу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции между «Мецом» и «Ренном».
Поединок проходил на стадионе «Сен-Симфорьен» в Меце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по КИеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу гостям принес гол Валентена Ронжье, забитый в первом тайме.
С 24 баллами «Ренн» идет четвертым в таблице. «Мец» с 11 очками – 17-й.
Чемпионат Франции. 14-й тур
Мец – Ренн – 0:1
Гол: Ронжье, 26
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 41
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 1
Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»
Футбол | 29.11.2025, 00:32
Война | 28.11.2025, 17:37
Футбол | 28.11.2025, 13:17
Комментарии 0
Популярные новости
27.11.2025, 22:27 28
27.11.2025, 08:10 11
27.11.2025, 20:55 20
28.11.2025, 15:33 70
27.11.2025, 00:01 29
27.11.2025, 08:55 7
28.11.2025, 17:17 8
28.11.2025, 08:44 11