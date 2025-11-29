Ренн в гостях одолел Мец и поднялся в топ-4

В субботу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции между «Мецом» и «Ренном».

Поединок проходил на стадионе «Сен-Симфорьен» в Меце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по КИеву.

Победу гостям принес гол Валентена Ронжье, забитый в первом тайме.

С 24 баллами «Ренн» идет четвертым в таблице. «Мец» с 11 очками – 17-й.

Чемпионат Франции. 14-й тур

Мец – Ренн – 0:1

Гол: Ронжье, 26

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.