28 ноября, в рамках французской Лиги 1, свою встречу проведут Мец – Ренн. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Мец

В этом году Мец вернулся в элиту французского футбола, но судя по нынешнему положению, может снова вылететь во второй дивизион. После 13 туров команда предпоследняя в турнирной таблице, хотя отстает от спасительной 15 строчки только по дополнительным показателям. После девяти туров положение клуба выглядело катастрофическим, два очка и безнадежное последнее место. Мец сумел выдать серию из трех побед кряду, которая закончилась в последнем туре, обидным выездным поражением от Бреста – 2:3, соперник забил победный мяч на 90+10 минуте с пенальти.

Задача на сезон очевидная, сохранит прописку в элите, по нынешней игре это реально. Травмы не позволят сыграть Диалло, Мангондо, Мбоула и Су.

Ренн

«Красно-черные» в этом сезоне пока играют с переменным успехом, хотя клуб наверняка ставит перед собой высокие цели. Ренн сейчас шестой в чемпионате, отставание от топ-3 составляет 7 очков. В последнем туре команда одолела на своем поле Монако со счетом 4:1, причем соперник свой гол престижа забил только в компенсированное время. Для клуба упомянутая победа стала третьей кряду, а перед этим была серия из шести матчей без выигрышей.

На выезде у Ренна в этом сезоне 4 ничьи, одна победа и столько же поражений, так что взять три очка у мотивированного аутсайдера не будет просто. Партнерам не помогут Фофана и Мукиеле, пока под вопросом Мейте.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играют между собой результативно, в последних трех матчах забивалось не меньше пяти мячей. Мец проиграл сопернику крайние семь встреч, поэтому постарается прервать эту неприятную серию.

Прогноз

Гости фавориты этой встречи, на что есть ряд причин, Ренн выше в турнирной таблице, имеет преимущество в очных встречах, да и просто чуть сильнее.

Обе команды сейчас в неплохой форме, поэтому способны показать свой лучший футбол. Вполне рабочей выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за 1,67.