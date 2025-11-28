ВИДЕО. Украинская журналистка показала как отпраздновала ДР. Красота
Александра Кучеренко и ее позитивный вайб
Украинская телеведущая и спортивная журналистка Александра Кучеренко эффектно отметила свой день рождения, опубликовав в Instagram стильное видео.
На ролике она появляется в элегантном образе с короной и праздничным тортом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация моментально вызвала бурю реакций. Комментарии пестрят поздравлениями и комплиментами: «С Днем Рождения, Красавица!»; «Украинская красавица!»; «Счастья и побед!».
Некоторые шутят, что ее праздник больше похож на премию, чем на обычный день рождения, а другие уверяют: Кучеренко выглядит «готовой к красной дорожке».
Журналистка давно считается одной из самых стильных медийных персон в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Гармаш встал на защиту Родины
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту