ВИДЕО. Украинская журналистка показала как отпраздновала ДР. Красота

Украинская телеведущая и спортивная журналистка Александра Кучеренко эффектно отметила свой день рождения, опубликовав в Instagram стильное видео.

На ролике она появляется в элегантном образе с короной и праздничным тортом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация моментально вызвала бурю реакций. Комментарии пестрят поздравлениями и комплиментами: «С Днем Рождения, Красавица!»; «Украинская красавица!»; «Счастья и побед!».

Некоторые шутят, что ее праздник больше похож на премию, чем на обычный день рождения, а другие уверяют: Кучеренко выглядит «готовой к красной дорожке».

Журналистка давно считается одной из самых стильных медийных персон в Украине.