Экс-коуч сборных Украины проехался по методу Суркиса уволить Шовковского

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, неожиданной ли для него стала отставка руководителя киевлян Александра Шовковского после поражения от «Омонии» в Лиге конференций и поделился впечатлениями от последних поединков наших представителей.

– Знаете, мне не понравилось, как эта отставка была оформлена. Была ведь информация, что ему дадут возможность доработать до окончания первой части сезона. Понимаю эмоции президента ФК Игоря Суркиса, но так не делается. Уволить тренера во время телефонного разговора это – нонсенс, Шовковский такого отношения не заслужил.

– Тогда как все должно быть?

– Суркис мог подождать до возвращения команды, встретиться с Шовковским, обменяться мыслями, сообщить об отставке и пожать друг другу руку. Все же Шовковский много лет верой и правдой служил «Динамо», как вратарь, а в роли тренера вернул киевлянам чемпионский титул. Обидно наблюдать такое неуважение.

– По вашему мнению, наставник молодежного состава Игорь Костюк у руля основного «Динамо» это надолго?

– Склоняюсь к тому, что нет. Хотя все может быть, потому что в действиях динамовского клубного руководства не прослеживается последовательность.

– Тогда давайте вспомним ход событий во вчерашнем поединке Лиги конференций «Омония» – «Динамо», который стал последним для Шовковского в роли коуча.

– Мне не понравилась игра Волошина на острие атаки. Чувствовалось, что это не его, он все делал неправильно. Ну и, конечно, полное разочарование – динамовская оборона. Сложилось впечатление, что легионер Тиаре вообще тактически безграмотен, разве можно так на произвол судьбы покидать свою зону? А Попов из-за элементарных позиционных ошибок уже не впервые «привозит» пенальти. Хорошо, что хозяева под занавес матча растратили несколько голевых моментов, потому что все могло закончиться разгромом. В конце концов и так поражение – 0:2 оставляет киевлянам мизерные шансы на выход в следующий раунд. Грустно.

– Теперь, наконец, о еще одном нашем представителе в Лиге конференций – «Шахтере». Чем можно объяснить, что горнякам пришлось поволноваться, чтобы сохранить в компенсированное время победный счет – 2:1?

– В «Шахтере» в Дублине сомнений не было. Тем не менее, ирландский «Шэмрок Роверс» – противник значительно слабее. Другое дело, что дончане, обладая игровым преимуществом еще до перерыва, могли спокойно снять с повестки дня вопрос о победителе. Однако в решающий момент не хватало концентрации. Тем не менее, чувствуется, что вождь «горняков» Арда Туран уже нашел общий язык с подопечными и в следующих поединках на международной арене они не будут пренебрегать. Желательно закрепиться в главной восьмерке, что сделает более коротким путь к признанию в Лиге конференций.

