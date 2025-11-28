Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 17:54
Сергей КОВАЛЕЦ: «Шахтеру точно нужен такой форвард»

Специалист высоко оценил способности Проспера Оба

ФК Подолье. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец отреагировал на слухи, которые активно сватают лидера черкасского ЛНЗ Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера.

– Много разговоров идет о переходе лидера «фиолетовых» Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера. Станет ли ЛНС слабее после потенциальной потери легионера?

– Конечно, когда из клуба уходит даже один забивающий человек, который создает моменты – это будет ударом для ЛНЗ. Но здесь вопрос в другом. И в Шахтере, и у Динамо большое давление на футболистов.

В ЛНЗ нет такого давления от фанатов и болельщиков – там можно играть раскованно. А в Динамо и в Шахтере... Где-то неудачно сыграешь один матч и все. Сам игрок – добротного уровня. У Шахтера достаточно хорошо работает селекция. Горнякам как раз и нужен сильный нападающий, – сказал Ковалец.

Сергей Ковалец Проспер Оба Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
