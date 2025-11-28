Сергей КОВАЛЕЦ: «Шахтеру точно нужен такой форвард»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец отреагировал на слухи, которые активно сватают лидера черкасского ЛНЗ Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера.

– Много разговоров идет о переходе лидера «фиолетовых» Проспера Оба в расположение донецкого Шахтера. Станет ли ЛНС слабее после потенциальной потери легионера?

– Конечно, когда из клуба уходит даже один забивающий человек, который создает моменты – это будет ударом для ЛНЗ. Но здесь вопрос в другом. И в Шахтере, и у Динамо большое давление на футболистов.

В ЛНЗ нет такого давления от фанатов и болельщиков – там можно играть раскованно. А в Динамо и в Шахтере... Где-то неудачно сыграешь один матч и все. Сам игрок – добротного уровня. У Шахтера достаточно хорошо работает селекция. Горнякам как раз и нужен сильный нападающий, – сказал Ковалец.