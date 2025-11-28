Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 17:38 | Обновлено 28 ноября 2025, 17:43
203
0

Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»

Андрей Воробей поразмыслил о новом тренере «Динамо»

28 ноября 2025, 17:38 | Обновлено 28 ноября 2025, 17:43
203
0
Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей отреагировал на отставку Александра Шовковского, заявив, что Игорь Суркис может доверить команду Андрею Ярмоленко.

– Что касается нового тренера, что можно сказать? «Шахтер» сделал ставку на Турана. В ближайшем будущем может быть такое, что Ярмоленко, например, возглавит «Динамо»?

– Все возможно. Руководство «Динамо» всегда ценило бывших игроков киевской команды. Я думаю, что наверняка будут смотреть больше на своих. Хотя это им решать. Они будут решать, как будет развиваться клуб, – сказал Воробей.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»
Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Андрей Воробей Динамо Киев Андрей Ярмоленко назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 39
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Футбол | 28 ноября 2025, 06:30 13
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25
Таблица коэффициентов. Украина опередила двух соперников и вошла в топ-25

Это произошло благодаря усилиям Шахтера, а вот Динамо снова разочаровало

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ХАЦКЕВИЧ: «Не имею права комментировать происходящее в Динамо»
Футбол | 28.11.2025, 16:39
ХАЦКЕВИЧ: «Не имею права комментировать происходящее в Динамо»
ХАЦКЕВИЧ: «Не имею права комментировать происходящее в Динамо»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28.11.2025, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 9
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем