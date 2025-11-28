Легенда Шахтера: «Возможно, Ярмоленко возглавит Динамо. Это им решать»

Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей отреагировал на отставку Александра Шовковского, заявив, что Игорь Суркис может доверить команду Андрею Ярмоленко.

– Что касается нового тренера, что можно сказать? «Шахтер» сделал ставку на Турана. В ближайшем будущем может быть такое, что Ярмоленко, например, возглавит «Динамо»?

– Все возможно. Руководство «Динамо» всегда ценило бывших игроков киевской команды. Я думаю, что наверняка будут смотреть больше на своих. Хотя это им решать. Они будут решать, как будет развиваться клуб, – сказал Воробей.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.